Dal 7 giugno, i datori di lavoro sono obbligati a dichiarare le cifre salariali fin dalle fasi di selezione e a giustificare ogni differenza di busta paga. Questa novità modifica le pratiche di trasparenza nel mercato del lavoro, che fino ad ora ha visto il tabù sul confronto salariale tra colleghi e durante i colloqui. La norma mira a rendere più accessibili e chiare le informazioni relative agli stipendi.

S e per anni, parlare di stipendio nelle aziende, durante i colloqui e perfino tra colleghi, è stato un tabù, dal 7 giugno, finalmente, non sarà più così. O meglio non potrà più essere così: entra in vigore, infatti, il decreto che introduce nuove regole sulla trasparenza salariale, con l’obiettivo di rendere più equi e chiari i criteri di retribuzione. La legge, appena pubblicata in Gazzetta Ufficiale, punta soprattutto a contrastare il gender pay gap, quelle differenze di stipendio che ancora oggi penalizzano le lavoratrici anche quando svolgono le stesse mansioni e hanno competenze analoghe a quelle dei colleghi uomini. Laura Mattarella: «Parità salariale e maternità, ecco perché siamo ancora indietro» X Trasparenza salariale, finalmente. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Cambiano le regole del gioco nel mercato del lavoro: dal sette giugno i datori di lavoro dovranno dichiarare le cifre fin dalle selezioni e giustificare ogni minima differenza di busta paga

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