Assenza dal lavoro per malattia | cambiano le regole Inps sui controlli

Da caffeinamagazine.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In Italia, le regole sui controlli delle assenze per malattia sono cambiate. L'Inps ha rafforzato il sistema di verifiche, rendendolo più capillare e strutturato. Le nuove procedure prevedono controlli più frequenti e mirati per verificare la validità delle assenze dichiarate. Le aziende e i lavoratori devono rispettare le nuove norme, che prevedono anche modalità più stringenti per le certificazioni mediche. Nessuna modifica riguarda le sanzioni o le procedure di recupero delle assenze non giustificate.

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In Italia si stringe il cerchio sulle assenze per malattia, con un sistema di controlli sempre più capillare e organizzato. Negli ultimi mesi, infatti, si è registrata una vera e propria accelerazione nelle verifiche sui lavoratori, segnale di un cambio di passo deciso nella gestione delle assenze. L’obiettivo è chiaro: contrastare eventuali abusi e garantire un equilibrio più trasparente tra diritti e doveri. A fotografare questa nuova fase è il monitoraggio dell’INPS, che ha analizzato la seconda metà del 2025. I numeri parlano da soli: quasi 400mila visite mediche domiciliari effettuate in appena sei mesi. Un dato che conferma una crescita significativa delle verifiche e anticipa una linea destinata a consolidarsi nel tempo. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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