Caltagirone 45 alunni delle elementari in visita alla caserma dei carabinieri
Quarantacinque studenti delle elementari dell'istituto comprensivo “Alessio Narbone” hanno visitato questa settimana la caserma dei Carabinieri di Caltagirone. La visita si è svolta durante un’uscita didattica, con i bambini accompagnati dagli insegnanti. Durante l’incontro, i militari hanno mostrato loro le attrezzature e spiegato le funzioni dell’Arma. La visita si è conclusa con un momento di confronto tra studenti e carabinieri.
Quarantacinque alunni della della scuola primaria dell'istituto comprensivo statale “Alessio Narbone" hanno visitato questa settimana la compagnia dei Carabinieri. Per molti di loro era la prima volta in una caserma. La visita è iniziata con la proiezione di un video istituzionale sulle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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