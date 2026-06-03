Caltagirone 45 alunni delle elementari in visita alla caserma dei carabinieri

Notizia in breve

Quarantacinque studenti delle elementari dell'istituto comprensivo “Alessio Narbone” hanno visitato questa settimana la caserma dei Carabinieri di Caltagirone. La visita si è svolta durante un’uscita didattica, con i bambini accompagnati dagli insegnanti. Durante l’incontro, i militari hanno mostrato loro le attrezzature e spiegato le funzioni dell’Arma. La visita si è conclusa con un momento di confronto tra studenti e carabinieri.