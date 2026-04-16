Gli alunni della 5a B della Scuola Augusto Elia in visita alla caserma dei carabinieri della Montagnola

Una ventina di studenti della quinta elementare della scuola “Augusto Elia” di Ancona hanno visitato gli uffici della caserma dei carabinieri della Montagnola. La visita si è svolta presso la stazione principale situata all’interno della caserma “Cortecci”, sede del comando provinciale dei carabinieri. I bambini hanno potuto osservare da vicino gli ambienti in cui operano le forze dell’ordine e conoscere alcune delle attività quotidiane dei militari.

ANCONA – Una ventina di alunni della classe 5a B della Scuola primaria “Augusto Elia” dell’Istituto Comprensivo “Posatora – Piano - Archi” di Ancona ha visitato gli uffici della stazione carabinieri Ancona principale all’interno della caserma “Cortecci”, sede del comando provinciale Carabinieri.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate Isola d'Elba | Cultura e legalità, venti alunni della primaria ospiti speciali della caserma dei carabinieriMattinata speciale, nei giorni scorsi, per circa venti bambini della scuola San Rocco di Portoferraio che accompagnati dai loro insegnanti sono stati... Educazione stradale, a Mirabella Eclano i Carabinieri accolgono in caserma alunni della scuola primariaGiunti in caserma, i bambini hanno portato in dono non solo il loro entusiasmo, ma tante poesie, biglietti ed alcuni manufatti realizzati per...