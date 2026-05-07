Alunni in visita alla caserma dei carabinieri di Bellano

Questa mattina, gli studenti delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Monsignor Luigi Vitali” di Bellano hanno visitato la caserma dei carabinieri della zona. L’uscita didattica ha previsto un tour all’interno della struttura, con momenti dedicati alla presentazione delle attività svolte dalle forze dell’ordine e all’illustrazione degli spazi della caserma. La visita si è svolta in un clima di curiosità e interesse da parte dei ragazzi.

Mattinata speciale per gli alunni delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto comprensivo “Monsignor Luigi Vitali” di Bellano che hanno fatto visita ai carabinieri della locale caserma.In cattedra il comandante Gennaro CassanoAd accoglierli c’era il comandante della Stazione.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Gli alunni della 5a B della Scuola “Augusto Elia” in visita alla caserma dei carabinieri della MontagnolaANCONA – Una ventina di alunni della classe 5a B della Scuola primaria “Augusto Elia” dell’Istituto Comprensivo “Posatora – Piano - Archi” di Ancona... Aiello del Sabato: i ragazzi di "Pianeta Autismo" in visita alla Caserma dei CarabinieriIn continuità con le attività di diffusione della Cultura di inclusione e vicinanza con i giovani da parte dell’Arma dei Carabinieri, è nata la... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Alunni in visita alla Biblioteca di Terruggia; I futuri alunni in visita al polo per l’infanzia 0-6 S. Agostino; Suno, lezione speciale in Regione per gli studenti della scuola media; Giornata della Terra al Forte di Bard, oltre 500 alunni coinvolti. Alunni in visita alla caserma dei carabinieri di BellanoAd accoglierli c’era il comandante della Stazione, luogotenente C.S. Gennaro Cassano, che ha illustrato ai giovani ospiti il funzionamento di una caserma dell’Arma, cogliendo l’occasione per tenere ... leccotoday.it Bellano, gli alunni delle quinte in visita alla caserma dei CarabinieriMattinata alla Stazione dei Carabinieri di Bellano per gli studenti della primaria tra legalità e dimostrazioni cinofile ... lecconotizie.com Sicurezza a Scuola: i Maestri del Lavoro incontrano gli alunni di Campomarino. Prosegue l’impegno formativo dei Maestri del Lavoro del Molise con un ulteriore incontro dedicato alla cultura della prevenzione e sicurezza. Lunedì prossimo, 11 maggio, i Maest - facebook.com facebook Prosegue il percorso della proposta di legge sull’istituzione del profilo professionale dell’assistente per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità. Diverse le criticità ancora da affrontare secondo CISL Scuola tuttoscuola.com/ass x.com