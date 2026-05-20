I FunkClub tornano dal vivo con un repertorio di grandi classici in occasione del Calisese Beer Fest
Il 4 giugno alle 21, i FunkClub si esibiranno dal vivo durante il Calisese Beer Fest 2026, che si svolgerà nel parco delle scuole medie della frazione. La band proporrà un repertorio di grandi classici, offrendo un concerto che si inserisce nell’evento dedicato alla musica e alla birra. La manifestazione si svolge anche quest’anno nella stessa location, attirando appassionati e visitatori della zona. L’appuntamento rappresenta una delle principali iniziative musicali organizzate nell’ambito del festival.
Giovedì 4 giugno, alle ore 21, i FunkClub sono in concerto in occasione del Calisese Beer Fest 2026, che anche quest'anno verrà organizzato nel parco delle scuole medie della piccola frazione.Sul palco l'energia esplosiva della band che proporrà i grandi classici del funk, soul, disco e pop: dal. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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