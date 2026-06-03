Il calendario scolastico 2026-27 in Emilia Romagna è stato pubblicato, includendo le date di inizio lezioni, festività e ponti. La ripresa delle attività è prevista per settembre, mentre le festività sono distribuite nel corso dell’anno scolastico. Sono indicati anche i giorni di sospensione delle lezioni in corrispondenza di festività nazionali e regionali, così come le date dei ponti. La pianificazione si basa sulle disposizioni regionali e nazionali per l’andamento dell’anno scolastico.

Bologna, 3 giugno 2026 – È iniziata l’estate (almeno per il caldo) e già ci si chiede come organizzarsi con la scuola il settembre prossimo. Sul calendario scolastico in Emilia Romagna, tutto come da copione perché continua ad essere in vigore la delibera del 2012. Dunque ecco le date dell’anno scolastico 202627: quando inizia la scuola, quando finisce e quando ci sono le vacanze. Inizio e fine scuola 202627. Prima campanella martedì 15 settembre 2026, ultima sabato 5 giugno 2027 perché il 6 giugno, data ufficiale, cade di domenica. Unica eccezione nidi e materne comunali. Stop alle lezioni: le date. Il 4 ottobre, debutto della festa nazionale di San Francesco e festa di San Petronio, cade di domenica per cui niente riposo extra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Calendario scuola 2026-27 in Emilia Romagna: feste, ponti e inizio lezioni

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Calendario scuole: in Emilia-Romagna riapertura il 31 agosto con attività extra

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