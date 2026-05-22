Emilia-Romagna calendario scolastico 2026-2027 | lezioni dal 15 settembre al 5 giugno
In Emilia-Romagna, l’anno scolastico 2026-2027 inizierà il 15 settembre e si concluderà il 5 giugno, secondo quanto comunicato dalla Regione. Le lezioni si svolgeranno nelle scuole di ogni ordine e grado durante questo periodo, con eventuali variazioni legate alle festività e alle specificità locali. La data di inizio e fine dell’anno scolastico è stata ufficializzata e riguarda tutte le istituzioni scolastiche della regione.
Prenderà il via martedì 15 settembre 2026 l’anno scolastico 2026-2027 in Emilia-Romagna, vedi comunicato della Regione. L’ultima giornata di lezione è fissata al 5 giugno 2027 per le scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione e per i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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