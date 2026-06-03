Caldo nelle aule il CNDDU | Gli esami non diventino una prova di resistenza fisica
Gli esami di Stato si svolgono in aule molto calde, secondo quanto segnalato dal Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani. L’organizzazione chiede che le condizioni ambientali non trasformino le prove in una sfida di resistenza fisica. La questione riguarda esclusivamente le condizioni delle aule, senza coinvolgere i programmi o le commissioni di esame.
Mentre migliaia di ragazzi si preparano agli Esami di Stato, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani lancia un allarme che non riguarda i programmi o le commissioni, ma le aule stesse. Aule dove, in queste settimane, il termometro supera spesso i trenta gradi. Aule dove si sono già registrati svenimenti e malori tra gli studenti. “Gli Esami di Stato costituiscono una tappa fondamentale nel percorso formativo e umano delle giovani generazioni”, scrive il CNDDU in una nota. “Essi richiedono condizioni ambientali che garantiscano serenità, concentrazione, lucidità e benessere psicofisico”. Sostenere le prove in ambienti surriscaldati, avverte il Coordinamento, rischia di compromettere “non soltanto la salute degli studenti, ma anche il principio di equità che dovrebbe presiedere a ogni processo valutativo”. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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