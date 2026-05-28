Nelle aule si superano i 30 gradi caldo asfissiante FLCGIL | Condizioni insostenibili Preoccupazione per scrutini ed esami

Da orizzontescuola.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nelle aule si raggiungono oltre 30 gradi, creando un caldo asfissiante. La Flc Cgil e la Cgil di Modena denunciano condizioni ambientali considerate “insostenibili” in diverse scuole. La situazione preoccupa in vista di scrutini ed esami, con studenti e docenti costretti a convivere con temperature elevatissime. Le organizzazioni sindacali chiedono interventi immediati per migliorare le condizioni di comfort e sicurezza nelle aule.

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La denuncia arriva dopo “innumerevoli segnalazioni” raccolte dalle organizzazioni sindacali. In alcune scuole, spiegano Flc Cgil e Cgil Modena, le temperature avrebbero raggiunto e superato i 30 gradi, rendendo difficili sia le attività di apprendimento sia le condizioni di lavoro. Riporta la Gazzetta di Modena L’obiettivo, spiegano i sindacati, è accertare il rispetto delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza di lavoratori e studenti. Nella presa di posizione, le organizzazioni sindacali richiamano anche il calendario delle attività scolastiche successive alla conclusione delle lezioni. Gli edifici continueranno infatti a essere utilizzati per scrutini, esami e attività amministrative fino a giugno inoltrato e, in alcuni casi, fino a metà luglio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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