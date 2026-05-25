Caldo estremo nel Lazio stop al lavoro all’aperto nelle ore più calde fino al 15 settembre

Con l’arrivo di temperature elevate, la Regione Lazio ha deciso di sospendere le attività lavorative all’aperto durante le ore più calde fino al 15 settembre. La misura riguarda i lavoratori esposti al rischio di colpi di calore e si applica nelle zone più colpite dal caldo intenso. La decisione è stata presa per ridurre l’esposizione alle alte temperature durante le ore centrali della giornata. La sospensione riguarda principalmente attività all’aperto e si inserisce in una serie di interventi per gestire l’emergenza climatica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Con l’arrivo delle alte temperature, la Regione Lazio corre ai ripari per tutelare i lavoratori maggiormente esposti al rischio caldo. Il presidente Francesco Rocca ha firmato un’ordinanza che vieta, fino al prossimo 15 settembre, le attività lavorative svolte in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le 12:30 e le 16:00. Il provvedimento ha efficacia immediata su tutto il territorio regionale e riguarda specifici settori particolarmente esposti alle ondate di calore. I settori interessati dall’ordinanza. Il divieto si applica alle attività svolte: nel settore agricolo e florovivaistico;. nei cantieri edili e attività affini;. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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