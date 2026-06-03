Le temperature di maggio hanno registrato valori eccezionalmente elevati, anticipando il caldo previsto per l’estate 2026. Sono state segnalate le prime vittime causate dall’ondata di calore estiva, con persone colpite da malori legati alle alte temperature. Gli esperti hanno definito i dati come un record, evidenziando la straordinarietà delle temperature sia in Italia che nel resto d’Europa. Le condizioni climatiche si sono manifestate con temperature elevate e ondate di calore che hanno causato danni e conseguenze immediate.

Maggio ci ha dato un assaggio del caldo che percepiremo nell’estate 2026. Un caldo da “record” secondo gli esperti, che hanno sottolineato l’anomalia delle temperature registrate in Italia e in Europa. Secondo il Centro Meteo Italiano abbiamo toccato e superato i 35 °C a causa di una “bolla” di alta pressione che ha scaldato il suolo di tutto il Vecchio Continente. Dal punto di vista meteorologico, per l’esperto Federico Brescia, l’estate è iniziata prima e con questa anche tutti i problemi che una stagione anomala si porta dietro: dalla siccità agli eventi estremi, fino ai colpi di calore. In Francia, per esempio, il portavoce del governo Maud Bregeon ha dichiarato che ci sono stati già 7 decessi legati direttamente o indirettamente al caldo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Caldo estremo a maggio, ci sono le prime vittime: le stime per l’estate 2026

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36°C a maggio non sono normali

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