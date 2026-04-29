Estate 2026 in Spagna le terrazze dei bar dovranno chiudere nelle giornate di caldo estremo

Durante l’estate 2026, in Spagna le autorità hanno deciso che le terrazze dei bar dovranno chiudere nelle giornate di caldo estremo, limitando così l’attività all’aperto dei locali. La decisione riguarda tutte le regioni del paese e si applica quando le temperature superano soglie stabilite. Questa misura è stata adottata per tutelare la sicurezza e il benessere di clienti e lavoratori durante le ondate di calore più intense.

La Spagna sarà una delle mete turistiche più gettonate dell'estate 2026 ma coloro che hanno già prenotato un viaggio qui farebbero bene a sapere che nelle giornate di caldo estremo non potranno sorseggiare un aperitivo all'aperto.🔗 Leggi su Fanpage.it

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