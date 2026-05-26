Caldo estremo a fine maggio | l'impatto dell'anticiclone subtropicale e le previsioni per l'estate 2026

Un’ondata di caldo estremo sta interessando l’Europa a fine maggio, causata da un anticiclone subtropicale. Le temperature sono superiori alla media stagionale e si prevedono condizioni di grande caldo nei prossimi giorni. Le previsioni indicano che questa ondata potrebbe continuare anche nelle settimane successive. Non sono ancora disponibili dati ufficiali sulle temperature massime registrate, ma si conferma un'anomalia rispetto alle medie storiche di questo periodo.

Un'ondata di caldo estremo e anomalo sta colpendo l'Europa in questi giorni di fine maggio a causa dell'anticiclone subtropicale. Cosa indicano i modelli previsionali per l'estate 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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