Calciomercato Vlahovic-Juventus addio | dove andrà a giocare Dusan svelate le offerte - Retroscena

Le trattative tra l’attaccante serbo e la Juventus per il rinnovo sono state interrotte, portando alla fine della collaborazione. Dusan Vlahovic, attualmente senza contratto con i bianconeri, è stato oggetto di diverse offerte da altri club, anche se i dettagli non sono stati resi pubblici. La decisione di lasciare la squadra italiana segna il termine di un periodo di negoziati che non hanno portato a un accordo.

Juventus-Vlahovic addio Niente rinnovo, tra la Juventus e Dusan Vlahovic scorrono i titoli di coda dopo quasi cinque anni (arrivò a gennaio 2022), 85 milioni (alla Fiorentina) investiti per il suo cartellino, 168 presenze con 68 gol e 16 assist. Da giorni le trattative per il rinnovo del contratto erano ferme, con il centravanti serbo che chiede un triennale a quota 8 mln, oltre a un bonus alla firma (mentre la Signora ha un tetto di ingaggio massimo attorno a quota 6 milioni a stagione). Fumata nera nell'ultimo incontro svoltosi in mattinata alla Continassa. Vlahovic-Milan, tutto fermo Quale futuro per l'ormai ex centravanti... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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VLAHOVIC LASCIA LA JUVE! ECCO DOVE ANDRÀ IL BOMBER SERBO

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