Calciomercato Roma interessa Engels del Celtic ma la concorrenza è alta

La Roma mostra interesse per il centrocampista Engels del Celtic, ma deve affrontare una forte concorrenza da altri club. La finestra di mercato estiva si apre tra circa un mese, e la squadra sta definendo le sue strategie di acquisto. Al momento, non ci sono ancora ufficializzazioni, ma il nome di Engels è tra quelli monitorati dal club giallorosso. La trattativa potrebbe evolversi nelle prossime settimane, in vista della sessione di mercato che si avvicina.

Manca poco meno di un mese all’inizio ufficiale del calciomercato estivo, ma la strategia della Roma per la campagna acquisti comincia a essere più chiara. In attesa dell’annuncio di Tony D’Amico come nuovo DS, dalla Scozia, spunta il profilo di Arne Engels per rinforzare il centrocampo giallorosso. Numeri e caratteristiche di Engels. Nonostante la giovane età, il 22enne belga ha suscitato l’interesse di mezza Europa con le sue prestazioni. Nel 2024 ha firmato per il Celtic, diventando immediatamente un titolare inamovibile del centrocampo della formazione scozzese. Nella prima stagione ha collezionato 52 presenze, mettendo a referto 10 gol e 13 assist. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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