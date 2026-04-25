Calciomercato Inter Muharemovic ma non solo! Spunta anche Alajbegovic ma c’è concorrenza in Serie A

Il calciomercato estivo si sta muovendo con diverse trattative per l'Inter, che ha nel mirino alcuni giovani talenti balcanici. Tra i nomi più discussi ci sono Muharemovic e Alajbegovic, entrambi sotto osservazione, con altri club di Serie A interessati a partire da questa fase. La finestra di mercato si apre con diverse trattative in corso e una forte attenzione alle future promesse del calcio europeo.

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