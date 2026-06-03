Calciomercato Roma il Torino piomba su Cherubini
Il Torino ha avanzato un'offerta per il centrocampista in uscita dalla Roma. La società giallorossa sta valutando le proposte di diversi club e sta cercando di definire le cessioni. La rosa della squadra sta subendo variazioni in vista della prossima stagione, mentre si seguono anche le trattative per gli acquisti di alcuni attaccanti e centrocampisti. La Roma sta gestendo le richieste di mercato e le trattative in corso.
La Roma continua a lavorare alla costruzione della rosa in vista della prossima stagione ma oltre alla sezione entrate, dove si monitorano i nomi di Greenwood, Alajbegovic e Scamacca, si lavora anche sul fronte uscite. La società giallorossa ha bisogno di fatturare almeno una sessantina di milioni dalle plusvalenze per non incorrere nelle sanzioni UEFA. Uno dei nomi da monitorare per la dirigenza è quello di Luigi Cherubini, classe 2004 prodotto del vivaio della Roma. Cherubini nel mirino del Torino: il talento della Roma piace ai granata. Secondo Tutto mercato web, il Torino di Urbano Cairo sembra aver focalizzato l’attenzione sul giovane esterno offensivo di proprietà della Roma. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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