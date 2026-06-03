Calciomercato Roma il Torino piomba su Cherubini

Notizia in breve

Il Torino ha avanzato un'offerta per il centrocampista in uscita dalla Roma. La società giallorossa sta valutando le proposte di diversi club e sta cercando di definire le cessioni. La rosa della squadra sta subendo variazioni in vista della prossima stagione, mentre si seguono anche le trattative per gli acquisti di alcuni attaccanti e centrocampisti. La Roma sta gestendo le richieste di mercato e le trattative in corso.