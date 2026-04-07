Calciomercato Roma il Betis piomba su Angelino | contatti avviati

Il calciomercato della Roma si arricchisce di una novità proveniente dalla Spagna, dove il Betis ha avviato i primi contatti per Angelino, l’esterno ex Lipsia. Nonostante le difficoltà avute dal giocatore durante la scorsa stagione, i dirigenti spagnoli hanno mostrato interesse e avviato discussioni con l’entourage. La trattativa è ancora in fase preliminare e non ci sono dettagli definitivi sulle cifre o sulla durata del possibile accordo.

Nonostante la stagione travagliata vissuta dall’esterno spagnolo ex Lipsia, dapprima considerato out per una bronchite asmatica, poi sparito dai radar per tre mesi, con ritorno in campo l’11 dicembre contro il Celtic in Europa League nei minuti finali, infine rimasto ai box da Gennaio per motivi, ancora oggi, non del tutto chiari fino al rientro in Roma-Lecce, il terzino giallorosso potrebbe disputare la prossima stagione lontano dalla capitale. Secondo “El Desmarque” il Betis, allenato da Manuel Pellegrini, lo avrebbe inserito nella lista dei possibili rinforzi per la prossima stagione, visto il probabilissimo addio di Ricardo Rodriguez, avviando già i primi contatti esplorativi con la Roma e con l’entourage dell’esterno per capire la fattibilità dell’operazione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, il Betis piomba su Angelino: contatti avviati Calciomercato Roma, tentazione Carrasco: avviati i contatti con l’Al Shabab ma c’è un ostacolo!Calciomercato Roma, tentazione Carrasco: avviati i contatti con l’Al Shabab ma c’è un ostacolo! Napoli, la rabbia di De Laurentiis: le altre big... Leggi anche: Roma in pressing su Fortini: contatti avviati e concorrenza avvisata Temi più discussi: Calciomercato Roma, dalla Spagna: Angelino nel mirino del Betis; Mercato Roma, il Betis mette nel mirino Angelino: avviati i primi contatti; Angeliño nel mirino del Betis; Un eroe tedesco ha deciso il suo futuro. Calciomercato Roma, il ritorno in patria chiude la telenovelaTanti gli intrecci in entrata e in uscita per i giallorossi che continuano a valutare diverse soluzioni. Le scelte sul tavolo. asromalive.it Dalla Spagna: Roma, il Betis Siviglia pensa ad AngeliñoSecondo la stampa spangola, il Betis Siviglia starebbe pensando ad Angeliño, terzino della Roma, dove gioca da gennaio 2024 ... europacalcio.it Il Real Betis su Angeliño https://pagineromaniste.com/calciomercato-roma-angelino-in-cima-alla-lista-del-real-betis/ - facebook.com facebook Calciomercato Roma - Sei acquisti per il prossimo anno #ASRoma #calciomercatoRoma x.com