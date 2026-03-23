Secondo quanto emerso da SportItalia, il Barcellona starebbe puntando a migliorare il reparto difensivo e per farlo starebbe guardando alla rosa della Juventus. Il giocatore ad aver suscitato interesse è Andrea Cambiaso, il cui profilo sembra soddisfare le richieste del club spagnolo. Dopo Alessandro Bastoni, a cui starebbero guardando già da tempo, è lui il nome per il mercato dei blaugrana. Cambiaso-Barcellona, si può fare?. Al momento non si ha la certezza che l’affare si sblocchi o, addirittura, che la Juventus apra alla possibilità di lasciar andare l’esterno italiano. Il giocatore diverse volte è stato oggetto di discussione per le sue prestazioni che, a un punto della sua esperienza in bianconero, non sono state più brillanti come all’inizio. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus: il Barcellona piomba su Cambiaso

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