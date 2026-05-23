Calciomercato Roma si apre la pista Mason Greenwood | vuole la Champions
Sul calciomercato della Roma si apre la possibilità di un trasferimento di Mason Greenwood. I contatti tra le parti sono già iniziati e si sta valutando un accordo. La trattativa potrebbe evolversi rapidamente in una proposta concreta, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La società sta analizzando le condizioni per portare l’attaccante in rosa, con l’obiettivo di qualificarsi in Champions League.
I contatti sono già partiti e la suggestione rischia di trasformarsi rapidamente in una trattativa concreta. La Roma muove i primi passi per assicurarsi Mason Greenwood, l’attaccante inglese attualmente in forza al Marsiglia ma di proprietà del Manchester United, individuato come il profilo ideale per fare il salto di qualità nel reparto offensivo della prossima stagione. Ieri a Trigoria l’indiscrezione ha trovato conferme pesanti, delineando i contorni di un’operazione che si preannuncia tanto affascinante quanto complessa, subordinata interamente al posizionamento finale dei giallorossi in classifica. Come riferisce l’emittente Tele Radio Stereo, citando le informazioni diffuse durante la trasmissione Te la do io Tokyo, il padre dell’esterno d’attacco ha già avuto i primi colloqui esplorativi con alcuni emissari del club capitolino. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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