Calciomercato Roma si apre la pista Mason Greenwood | vuole la Champions

Notizia in breve

Sul calciomercato della Roma si apre la possibilità di un trasferimento di Mason Greenwood. I contatti tra le parti sono già iniziati e si sta valutando un accordo. La trattativa potrebbe evolversi rapidamente in una proposta concreta, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. La società sta analizzando le condizioni per portare l’attaccante in rosa, con l’obiettivo di qualificarsi in Champions League.