Calciomercato Roma missione scout | da Nusa a Schlager i nomi per Gasp

Il centro sportivo di Trigoria è diventato il centro delle attività di scouting della squadra, con l’obiettivo di individuare nuovi giocatori da inserire nel roster. Tra i nomi segnalati ci sono giocatori provenienti da diversi campionati e nazioni, con particolare attenzione a profili che possano rafforzare la formazione. La dirigenza sta valutando le caratteristiche e le prestazioni di alcuni di questi atleti, in vista delle prossime decisioni di mercato.

Il centro sportivo di Trigoria si trasforma nel cuore pulsante delle strategie future, un vero e proprio laboratorio dove la dirigenza giallorossa sta assemblando i pezzi della Roma che verrà. Mentre il tecnico Gian Piero Gasperini resta in attesa del vertice risolutore con il vicepresidente Ryan Friedkin per definire i contorni del progetto tecnico, la macchina dello scouting capitolino ha già premuto sull’acceleratore. Come riportato dal Corriere dello Sport, l’obiettivo è consegnare all’allenatore una rosa profondamente rinnovata attraverso quattro innesti strutturali: un difensore centrale, un centrocampista, un esterno e una punta. Il tutto dovrà incastrarsi nel delicato puzzle delle plusvalenze necessarie per rispettare i vincoli del fair play finanziario, senza però rinunciare alla qualità richiesta dal nuovo corso.🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma, missione scout: da Nusa a Schlager, i nomi per Gasp Notizie correlate Leggi anche: Calciomercato Milan, da Rashford e Nusa a Garnacho e Alajbegovic: i nomi caldi per il post Leao Calciomercato Roma: spunta Nusa per l’attaccoQuando siamo ormai giunti quasi a maggio, le voci riguardanti il calciomercato iniziano a farsi più insistenti, con i primi nomi che circolano in... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Calciomercato, Roma su Nusa e Oosterwolde: osservatori in azione; Calciomercato Roma, occhi su Antonio Nusa: blitz alla BayArena; Calciomercato Roma, presente uno scout dei giallorossi alla BayArena. Da Nusa al pensiero Alajbegovic; Calciomercato Roma occhi su Darío Osorio | il talento cileno pronto al salto. Calciomercato Roma - Giallorossi in pole position per Alajbegovic: il punto #ASRoma #Calciomercato x.com La Roma si muove già sul calciomercato e guarda con attenzione alla Bundesliga. Gli osservatori giallorossi sono stati in Germania per studiare da vicino alcuni profili indicati da Gasperini #ASRoma #RomanewsEU #CalciomercatoRoma #Calciomercato - facebook.com facebook