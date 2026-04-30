La Roma si prepara al calciomercato con alcune mosse per il reparto offensivo. La società sta valutando l'acquisto di un attaccante proveniente da una squadra olandese e ha messo nel mirino un giovane esterno proveniente dalla stessa lega. La campagna acquisti, ancora in fase di definizione, si concentra sulla ricerca di rinforzi per la prossima stagione, mentre la squadra attuale cerca di mantenere la posizione in classifica.

La Roma guarda già al futuro. Nonostante la stagione sia ancora in corso e con l’obiettivo Champions ancora da centrare, il club giallorosso, in vista della gestione completa che avrà Gasperini, inizia a pianificare le mosse per la prossima stagione. Il reparto che richiederà gli interventi più importanti sarà sicuramente quello offensivo. L’unica certezza, al momento, è rappresentata da Malen: il bomber olandese, arrivato a gennaio in prestito dall’Aston Villa, verrà sicuramente riscattato al termine della stagione e sarà il perno della nuova Roma. Diversa, invece, la situazione per altri giocatori, destinati a lasciare la capitale: tra questi Ferguson e Zaragoza, che non verranno riscattati e torneranno nei rispettivi club, ed El Shaarawy che non rinnoverà il contratto con la Roma e che, dopo quasi 10 anni, lascerà la capitale.🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, rivoluzione attacco: da Malen al colpo Summerville

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