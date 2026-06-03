Il Napoli ha deciso di sospendere l'acquisto di Anan Khalaili, il cui trasferimento dall’Union Saint-Gilloise avrebbe richiesto circa 22 milioni di euro. La società sta valutando se procedere con l'investimento per il ruolo di vice Di Lorenzo. Nel frattempo, dalla Serie A è arrivata una nuova proposta per un giocatore già in rosa, che potrebbe diventare il nuovo titolare sulla fascia destra.

Anan Khalaili costa quasi 22 milioni di euro all’Union Saint-Gilloise e il Napoli deve decidere se pagare quella cifra per il vice Di Lorenzo. L’accordo personale con l’esterno israeliano esiste già, ma il club belga non scende dal prezzo. Khalaili: il prescelto e il nodo economico. Come rivela Il Mattino, gli azzurri hanno scelto Khalaili come alternativa al terzino destro titolare. Il contratto di base è pronto: quinquennale con condizioni già concordate direttamente con il giocatore. Il problema non è la volontà dell’israeliano di trasferirsi a Napoli, ma la richiesta economica dell’Union Saint-Gilloise. Quasi 22 milioni rappresentano una cifra spropositata per una riserva di lusso, soprattutto considerando che il Napoli sta costruendo una rosa competitiva senza sprechi eccessivi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli: stop per Khalaili, ma dalla Serie A arriva un nuovo titolare!

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