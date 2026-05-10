Calciomercato Napoli conferme su Khalaili dell’Union Saint Gilloise | l’idea per la fascia destra

Il Napoli sta valutando diverse opzioni per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i nomi in circolazione c’è anche Khalaili, centrocampista dell’Union Saint Gilloise, che potrebbe essere un’idea per la fascia destra. La società azzurra ha confermato l’interesse verso alcuni giocatori stranieri nel mercato estivo, ma ancora nessuna trattativa ufficiale è stata annunciata.

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