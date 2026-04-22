Napoli scelto il vice Hojlund | arriva dalla Serie A

Il Napoli sta considerando un nuovo rinforzo per l’attacco e ha messo nel mirino un giovane attaccante della Serie A. Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, il club sta valutando l’eventuale arrivo di un giocatore proveniente dal Cagliari per fare da vice a Hojlund. La trattativa sembra ancora in fase di valutazione, senza comunicazioni ufficiali da parte della società.

Sebastiano Esposito entra nel mirino del Napoli come possibile vice Hojlund: secondo ‘La Repubblica’, gli azzurri valutano l’attaccante del Cagliari per completare il reparto offensivo. Ecco quindi cosa filtra nello specifico. Esposito al Napoli: il profilo che convince. La ricerca di una seconda punta affidabile spinge il Napoli verso soluzioni giovani ma già rodate nel massimo campionato italiano. Proprio Esposito risponde a questa esigenza. L’attaccante conosce gli equilibri della Serie A, non richiede tempo di ambientamento nel campionato italiano e mantiene margini di crescita significativi per una valorizzazione futura. Il club rossoblu lo ha prelevato dall’Inter con prestito gratuito e obbligo di riscatto fissato intorno ai 4 milioni di euro.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, scelto il vice Hojlund: arriva dalla Serie A Milan Flash - La capolista se ne va, con i torti dell'AIA Notizie correlate Leggi anche: Napoli, contro il Milan c’è lo zampino di Stellini: scelto il vice Hojlund! Mercato Napoli, il vice Hojlund si trova in Serie A: l’ideaAndrea Pinamonti diventa l’opzione principale del Napoli per affiancare Rasmus Hojlund in attacco. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nazionale di basket sorde. Procaccini nuovo allenatore: Una sfida che mi emoziona; Cammaroto annuncia: Napoli, Kean e Zirkzee nel mirino come vice Hojlund! Addio a Lukaku; Lukaku via in estate, Tmw: Napoli ha già scelto il nuovo attaccante; GAZZETTA - Napoli, per l'attacco si pensa a Pinamonti nel ruolo di vice Hojlund, i dettagli. Napoli 2026-2027, torna Rafa Marin! Scelto il vice Hojlund: arriva dalla Serie ANapoli 2026 2027 – Dopo un’annata complicata, ma chiusa con la conquista dello Scudetto, Rafa Marín ha ritrovato spazio e fiducia in Liga con il Villarreal. Il difensore spagnolo, trasferitosi in esta ... fantamaster.it Il Napoli cerca un vice-Hojlund: da Pinamonti a Esposito, ecco i nomi in listaCon il riscatto del bomber danese ormai definito e l’addio sempre più probabile di Lukaku, il club azzurro è al lavoro per completare il reparto offensivo. tuttonapoli.net Elmas al posto di KDB LA NUOVA IDEA DI CONTE VERSO NAPOLI-CREMONESE Lo riporta Sky Sport come aggiornamento verso il match, con il mister degli azzurri pronto a proporre un tridente quasi del tutto inedito il prossimo venerdì sera KDB e A facebook Brutte notizie in casa Napoli in vista del rientro, previsto tra due settimane, di Romelu #Lukaku Il belga si è fermato di nuovo x.com