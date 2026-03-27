Dino Zoff ha espresso parole positive su Alex Meret, affermando che il portiere del Napoli merita la convocazione in Nazionale. Ha dichiarato che non c’è alcuna crisi tra i portieri italiani, sottolineando le qualità di Meret. Le sue dichiarazioni sono state rese note in un contesto dedicato alle valutazioni sui portieri nazionali.

"> NAPOLI – Parole importanti per il Napoli e per Alex Meret arrivano da Dino Zoff. L’ex portiere e allenatore, intervenuto ai microfoni di Stile TV durante la trasmissione “Salite sulla giostra”, ha analizzato il momento della Nazionale italiana e speso parole significative anche per l’estremo difensore azzurro. Come dichiarato da Zoff, «la Bosnia non credo sia debole, immagino che affrontarla sarà difficile per l’Italia», sottolineando come «è sempre il campo che deve dare ragione agli azzurri». L’ex numero uno ha poi elogiato la recente prestazione della Nazionale: «Finalmente ieri ho visto una buona partita dell’Italia che ha vinto con merito». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli, Zoff elogia Meret: «È da Nazionale, nessuna crisi tra i portieri italiani»

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