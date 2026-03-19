Continua il ballottaggio Meret-Milinkovic per la porta del Napoli

Nel Napoli, il tecnico Antonio Conte sta valutando ancora chi tra Meret e Milinkovic sarà il portiere titolare per la prossima partita. La squadra si sta preparando in vista dell'incontro, con il dualismo tra i due portieri che rimane al centro delle decisioni di allenatore e società. La scelta definitiva non è ancora stata annunciata ufficialmente.

Il Napoli di Antonio Conte continua la preparazione in vista della gara di campionato contro il Cagliari di Pisacane. Il ballottaggio per chi deve difendere i pali degli azzurri, è una delle scelte che deve affrontare il tecnico partenopeo. “L’altro dubbio è se continuare con il ballottaggio tra i due portieri, ma la sensazione è che Conte punta a dare continuità al portiere che per due volte ha vinto lo scudetto. Alex rientra tra i 4 portieri che Gattuso porta a Coverciano domenica sera (con lui Donnarumma, Carnesecchi e Vicario) ma al momento nella gerarchia è l’ultimo. E quindi rischia di restare fuori dal Mondiale. Ammesso che l’Italia riesca a strappare il pass”. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Continua il ballottaggio Meret-Milinkovic per la porta del Napoli Articoli correlati Leggi anche: Si fa male anche Milinkovic-Savic (ma c’è Meret, in porta il Napoli è coperto) Leggi anche: Juve-Napoli, dubbio in porta in casa azzurra: problemi per Milinkovic, torna Meret? Aggiornamenti e contenuti dedicati a Continua il ballottaggio Meret... Temi più discussi: Belardi: Infortuni Napoli? Cosa mai vista! La mia sul ballottaggio Meret-Milinkovic; Napoli, il dolce risveglio di Politano; Napoli-Lecce, di nuovo ballottaggio Milinkovic-Meret: ma non è il solo – GdS; Meret titolare col Lecce, è in vantaggio su Milinkovic-Savic. Scelta giusta?. Iezzo: Napoli, a me l'alternanza fra Meret e Milinkovic-Savic non fa impazzireL'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo ha parlato ai microfoni di Radio TuttoNapoli dell'alternanza fra i pali fra Meret e Milinkovic-Savic:. tuttomercatoweb.com Meret/Milinkovic-Savic: lo strano ballottaggio ai titoli di codaE' apparso evidente, durante questo campionato, che per la difesa della porta azzurra, Conte prediliga Milinkovic-Savic. Ad ... ilnapolionline.com DA MILANO - Costantino: "Napoli, bella pescata con Milinkovic-Savic, Meret all'Inter Vi spiego" ift.tt/DZ7Xa5K x.com Meret o Milinkovic-Savic, chi preferite e perché Chi schierereste titolare per Cagliari-Napoli - facebook.com facebook