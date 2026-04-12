Il tecnico del Napoli si trova di fronte a un nuovo confronto tra due portieri per la posizione tra i pali della squadra. La decisione riguarda quale tra i due possa essere titolare nella prossima partita, segnando un altro episodio di scelta tra gli estremi della linea difensiva durante questa stagione. La questione, già affrontata più volte, si ripropone in questa fase del campionato.

Il tecnico del Napoli Antonio Conte si trova davanti alla scelta del portiere che dovrà difendere i pali della sua squadra, per la sfida del Tardini contro il Parma di Cuesta. Una ballottaggio tra Meret e Milinkovic-Savic che è una costante in questo campionato per l’allenatore azzurro, potendo contare su due ottime alternative per la porta della squadra partenopea. “Due le novità e riguardano due big del gruppo: Politano e Hojlund. Il nazionale azzurro è in ballottaggio con Gutierrez sul settore destro del centrocampo, ma Politano sembra farsi preferire. Hojlund è guarito dalla gastroenterite e sta smaltendo la delusione per la mancata partecipazione ai Mondiali: si riprenderà il posto che la settimana scorsa fu affidato a Giovane.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Meret-Milinkovic: per Conte ennesimo ballottaggio stagionale per la porta del Napoli

Continua il ballottaggio Meret-Milinkovic per la porta del NapoliIl Napoli di Antonio Conte continua la preparazione in vista della gara di campionato contro il Cagliari di Pisacane.

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