Juventus caccia al centravanti | Kolo Muani e Gonçalo Ramos

La Juventus sta cercando un nuovo centravanti e ha messo nel mirino due giocatori: Randal Kolo Muani e Gonçalo Ramos. La trattativa è stata riportata dalla testata La Stampa, che ha evidenziato l’interesse del club per entrambi gli attaccanti. Al momento, non sono stati annunci ufficiali o dettagli sulle trattative in corso. La società continua a monitorare le opzioni a disposizione per rinforzare l’attacco della squadra.