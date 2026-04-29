Juventus caccia al centravanti | Kolo Muani e Gonçalo Ramos
La Juventus sta cercando un nuovo centravanti e ha messo nel mirino due giocatori: Randal Kolo Muani e Gonçalo Ramos. La trattativa è stata riportata dalla testata La Stampa, che ha evidenziato l’interesse del club per entrambi gli attaccanti. Al momento, non sono stati annunci ufficiali o dettagli sulle trattative in corso. La società continua a monitorare le opzioni a disposizione per rinforzare l’attacco della squadra.
Randal Kolo Muani e Gonçalo Ramos per dare un centravanti alla Juventus. Secondo quanto riportato da La Stampa. la Juventus sta seguendo i profili di Randal Kolo Muani e Gonçalo Ramos. Il francese, attualmente in forza al Tottenham ma di proprietà del PSG, è un vecchio pallino dello L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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