Calciomercato Inter il nome nuovo è quello di Dani Carvajal

Da forzainter.eu 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Inter ha manifestato interesse per Dani Carvajal come possibile rinforzo per la fascia destra. La squadra potrebbe perdere Denzel Dumfries, che è in trattativa con il Real Madrid. La società sta valutando questa opzione per sostituire il giocatore o rafforzare il reparto. La trattativa è in fase preliminare e non ci sono ancora accordi definitivi.

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L’Inter piomba su Dani Carvajal per rinforzare la fascia destra che, a breve, potrebbe ritrovarsi priva di Denzel Dumfries destinato al Real Madrid. Il terzino spagnolo, bandiera proprio dei Blancos, potrebbe fare il percorso opposto dell’olandese e approdare a Milano per sostituirlo. Il difensore nativo di Leganés è il nome nuovo di inizio giugno per il mercato nerazzurro e lui stesso, secondo il giornale iberico Onda Cero, si è offerto al club di Via della Liberazione. Tra i motivi, ci sarebbero la volontà del classe 1992 di rimanere in Europa e continuare a competere ad alti livelli. Terzino vecchia scuola e bandiera con la Camiseta Blanca: il profilo di Carvajal. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

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