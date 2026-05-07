Il calciomercato dell’Inter potrebbe riservare una novità a centrocampo. Il presidente della società ha recentemente accennato alla volontà di puntare su giovani italiani, aprendo la strada a possibili acquisti di talenti emergenti. Tra i nomi che circolano c’è anche quello di un giovane mezzala della Roma, che potrebbe essere valutato come un’opzione per rinforzare il reparto centrale. La società nerazzurra si muove in questa direzione, senza ancora ufficializzare alcuna trattativa.

Le parole hanno il loro peso. Anche quando si parla di calciomercato: il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha tracciato la via e in quel “giovani italiani” la società nerazzurra potrebbe trovare interesse (anche) nella mezzala della Roma Niccolò Pisilli. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, e se il nome nuovo per il centrocampo fosse quello di Niccolò Pisilli?

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