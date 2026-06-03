Calcio serie C il Perugia comunica l' apertura della biglietteria per sottoscrivere gli abbonamenti Family

Il Perugia ha annunciato l'apertura della biglietteria per la sottoscrizione degli abbonamenti Family. La campagna abbonamenti della squadra è iniziata prima rispetto agli anni precedenti e ha registrato un buon riscontro.

La nuova campagna abbonamenti del Grifo è partita in anticipo rispetto agli altri anni e con buoni risultati. Il dato delle tessere rinnovate supera di gran lunga le cento.Anche gli abbonamenti Family vanno a gonfie vele, tanto da indurre la società ad aprire la biglietteria per poterli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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AC PERUGIA | PRESENTAZIONE RICCARDO LANDINETTI - VALERIO VERRE - MATTEO POLIZZI

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