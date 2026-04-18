Calcio serie C Perugia - Campobasso 0-0 | la diretta della partita

Nella partita di calcio di serie C tra Perugia e Campobasso, il risultato finale è stato uno 0-0. Le formazioni ufficiali hanno mostrato diverse sorprese, con il Perugia che ha schierato un 3-4-1-2 con Gemello tra i pali e un reparto di difesa composto da Stramaccioni, Angella e Tozzuolo. A centrocampo, Bacchin, Megelaitis, Tumbarello e Calapai hanno completato la formazione, mentre Ladinetti, Nepi e Montevago hanno composto l’attacco.

PartitiLe formazioni ufficiali: schieramento pieno di sorprese per i biancorossiPERUGIA (3-4-1-2): Gemello; Stramaccioni, Angella, Tozzuolo; Calapai, Megelaitis, Tumbarello, Bacchin; Ladinetti; Nepi, Montevago. A disp.: Moro, Strappini, Esculino, Joselito, Canotto, Bartolomei, Terrnava, Verre.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Campobasso - Perugia 1-0 | Gli Highlights | 18ª giornata di Serie C Sky Wifi 2025/2026 Notizie correlate Leggi anche: Calcio serie C, Perugia - Campobasso: la diretta della partita Calcio serie C, Perugia - Pineto 0-0: la diretta della partitaInizia ora il matchOre 17:36 - le due squadre hanno fatto ora il loro ingresso in campo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Calcio serie C, il Ravenna condanna il Pontedera alla retrocessione. Al Grifo basta un punto per salvarsi; Allievi Nazionali U16 - Serie C - Girone C; Calcio serie C, il Perugia pensa al Campobasso con un occhio a Terni. Ecco cosa può accadere in classifica; Ternana Perugia i precedenti. Calcio serie C, Perugia - Campobasso: la diretta della partitaUltimo impegno casalingo della stagione per i biancorossi, che cercano di ottenere la salvezza matematica. Molisani a caccia dei punti per il quarto posto. Si gioca stasera alle 20:30 ... today.it Perugia-Campobasso: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Perugia-Campobasso di Sabato 18 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net Calcio Serie B: Bari-Venezia 0-3. Grande prova dei lagunari che, grazie a questa vittoria, respingono l'attacco di Frosinone e Monza e rimangono solitari in testa alla classifica. x.com CALCIO, SERIE D: domenica Pistoiese-Tropical Coriano (Melani, ore 15) facebook