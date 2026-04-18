Calcio serie C Perugia - Campobasso | la diretta della partita

Questa sera si gioca l'ultima partita casalinga della stagione di serie C tra Perugia e Campobasso. Il Perugia, impegnato in una stagione difficile, affronterà in casa il squadra ospite, che si presenta determinata. La sfida rappresenta l'ultimo impegno in calendario per entrambe le formazioni prima della conclusione della stagione. La partita si svolgerà in una cornice di attesa e tensione tra i tifosi.

La resa dei conti, sportivamente parlando, è vicina. Il Perugia scenderà in campo questa sera per l'ultimo impegno casalinga di una stagione complicatissima ospitando un Campobasso che si presenterà poco incline ai regali.Ai biancorossi, che vantano una striscia di sette risultati utili.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Perugia vs AC Carpi 1-1: le parole di mister Cassani e Casarini

Notizie correlate

Calcio serie C, Perugia - Pineto 0-0: la diretta della partitaInizia ora il matchOre 17:36 - le due squadre hanno fatto ora il loro ingresso in campo.

Calcio serie C, Perugia - Pineto: la diretta della partitaLe formazioni ufficialiPERUGIA (4-3-1-2): Gemello, Tozzuolo, Angella, Stramaccioni, Dell’Orco; Megelaitis, Ladinetti, Tumbarello; Verre; Montevago,...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Calcio serie C, il Ravenna condanna il Pontedera alla retrocessione. Al Grifo basta un punto per salvarsi; Allievi Nazionali U16 - Serie C - Girone C; Calcio serie C, il Perugia pensa al Campobasso con un occhio a Terni. Ecco cosa può accadere in classifica; Ternana Perugia i precedenti.

Calcio serie C, Perugia - Campobasso: le probabili formazioni e dove seguire la sfida in direttaTedesco alle prese con il dubbio legato a Valerio Verre, che proverà domani mattina; Zauri punta sul 3-5-2 e Bifulco per espugnare il Curi e mantenere il quarto posto ... today.it

Perugia-Campobasso: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Perugia-Campobasso di Sabato 18 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie C ... calciomagazine.net

Calcio Serie B: Bari-Venezia 0-3. Grande prova dei lagunari che, grazie a questa vittoria, respingono l'attacco di Frosinone e Monza e rimangono solitari in testa alla classifica. x.com

CALCIO, SERIE D: domenica Pistoiese-Tropical Coriano (Melani, ore 15) facebook