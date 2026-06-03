Calcio Rept Battero valorizza i successi dell’Inter per rafforzare la comunicazione globale
Durante la fiera internazionale Snec, Iván Córdoba, ex giocatore dell’Inter, è stato presente allo stand di Rept Battero. La partecipazione è avvenuta in un contesto dedicato alla promozione e alla comunicazione aziendale. Non sono stati annunciati altri eventi o dichiarazioni ufficiali durante l’incontro.
(Adnkronos) – In occasione della fiera internazionale Snec, Iván Córdoba, leggenda dell’FC Internazionale Milano, ha presenziato allo stand di Rept Battero. L’incontro segna la prima apparizione pubblica congiunta dopo che l’azienda è diventata Official Global Battery & Energy Storage Partner del club nerazzurro lo scorso maggio. La partnership arriva nel momento più glorioso della stagione:. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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