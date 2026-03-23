Si completa la 30ma giornata della Serie A 2025-2026 di calcio: nel posticipo serale la Fiorentina blocca l’Inter sull’1-1 e così i nerazzurri, ad 8 turni dal termine del campionato, vanno soltanto a +6 sul Milan ed a +7 sul Napoli, vittoriosi nei giorni scorsi. Nella corsa alla Champions League il Como liquida il Pisa per 5-0 e consolida il quarto posto, portandosi a +3 sulla Juventus, che viene agganciata al quinto posto dalla Roma, che soffre ma batte di misura il Lecce, sconfitto per 1-0. Resta in corsa per un posto in Europa anche l’Atalanta, che piega per 1-0 l’Hellas Verona ed è a -4 dalla coppia composta da bianconeri e giallorossi. Successo esterno della Lazio, che passa per 0-2 in casa del Bologna e scavalca proprio i felsinei all’ottavo posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, la Fiorentina blocca l’Inter in Serie A. Successi per Como, Roma ed Atalanta

Articoli correlati

Calcio, la Juventus strapazza il Pisa in Serie A. Como corsaro a Cagliari, l’Udinese blocca l’AtalantaGli anticipi del sabato della Serie A fanno registrare i successi del Como e della Juventus, rispettivamente ai danni di Cagliari e Pisa, mentre...

Leggi anche: Dirette emozionanti: Como-Pisa, Roma-Lecce, Fiorentina-Inter, sfide imperdibili nel calcio italiano!

Approfondimenti e contenuti su Calcio la Fiorentina blocca l'Inter in...

Temi più discussi: Frenata dell'Inter con la Fiorentina: Ndour risponde a Esposito per l'1-1; Fiorentina, vittoria in rimonta e qualificazione: 2-1 al Rakow e quarti di Conference conquistati; CALCIO Serie A 29a Giornata live Cremonese-Fiorentina 1-4; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale.

Inter ancora senza vittoria, solo pari con la Fiorentina: apre subito Pio Esposito, pari di NdourAl Franchi il posticipo della trentesima giornata: si affrontano la squadra di Vanoli e quella di Chivu che non sarà in panchina perché squalificato ... corrieredellosport.it

Ndour risponde a Esposito: una bella Fiorentina frena l'Inter 1-1 al FranchiAvvio shock, poi una prova di carattere e qualità: la Fiorentina cresce alla distanza e strappa un punto contro la capolista ... firenzetoday.it

Francesco Repice. . "È finita 1-1 la sfida della trentesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Al trentanovesimo secondo il gol che ha aperto la partita, quello di Pio Esposito; il pareggio al trentaduesimo della ripresa ad opera di Ndour. Dobbiamo dire facebook