Napoli-Udinese parlano Di Lorenzo e Hojlund | Addio di Conte? Non sappiamo se è ufficiale
Dopo la partita tra Napoli e Udinese, Giovanni Di Lorenzo e Rasmus Hojlund sono intervenuti ai microfoni di DAZN. Hojlund ha segnato il gol decisivo che ha portato alla vittoria. Di Lorenzo ha commentato la partita e l’atmosfera dello stadio. Non sono state fornite conferme ufficiali sull’addio di un allenatore, anche se si è parlato di un possibile cambiamento.
Al termine di Napoli-Udinese, ai microfoni di DAZN si sono presentati Giovanni Di Lorenzo e Rasmus Hojlund, che ha deciso la gara del Maradona. Nel corso dell’intervista si è toccato anche il tema legato all’addio di Antonio Conte dopo due anni sulla panchina azzurra. Napoli-Udinese: le dichiarazioni di Di Lorenzo e Hojlund. Di Lorenzo: “E’ bello sentire il calore dello stadio. Quest’anno ci sono stati vicini come sempre. Era un modo per ringraziare i tifosi per il loro sostegno. Io non devo annunciare niente su Conte. In questi due anni il mister ci ha dato tantissimo e solo un allenatore come lui poteva far tornare a competere il Napoli in così poco tempo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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