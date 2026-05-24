Napoli-Udinese parlano Di Lorenzo e Hojlund | Addio di Conte? Non sappiamo se è ufficiale

Notizia in breve

Dopo la partita tra Napoli e Udinese, Giovanni Di Lorenzo e Rasmus Hojlund sono intervenuti ai microfoni di DAZN. Hojlund ha segnato il gol decisivo che ha portato alla vittoria. Di Lorenzo ha commentato la partita e l’atmosfera dello stadio. Non sono state fornite conferme ufficiali sull’addio di un allenatore, anche se si è parlato di un possibile cambiamento.