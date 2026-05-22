Calcio serie C Angella lascia il Perugia | ufficiale la rescissione del contratto

Il club ha annunciato ufficialmente la risoluzione del contratto con il difensore, dopo sette anni di collaborazione. La notizia è stata comunicata attraverso il sito ufficiale della società, confermando la fine del rapporto contrattuale. L’annuncio arriva pochi minuti dopo la comunicazione della rescissione, che si è concretizzata in modo consensuale tra le parti. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle motivazioni o ai prossimi passi del calciatore.

Era un addio annunciato, e dopo sette anni si è consumato ufficialmente pochi minuti fa. Il Perugia ha comunicato, tramite il proprio sito ufficiale, di aver raggiunto in data odierna l’accordo con il calciatore Gabriele Angella per la risoluzione consensuale anticipata del contratto che lo. 🔗 Leggi su Today.it

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