Calcio Napoli Allegri sempre più vicino | gli ultimi dettagli prima della firma

Il tecnico livornese si avvicina al Calcio Napoli, con trattative avanzate. È pronto un contratto di due anni, con opzione e bonus legati ai risultati. La firma è attesa nelle prossime ore. La trattativa si concentra sui dettagli del contratto prima di formalizzare l’accordo. Il tecnico si prepara a prendere in carica la squadra, sostituendo l’allenatore uscente.

Il tecnico livornese sempre più vicino alla panchina del Calcio Napoli. Pronto un contratto biennale con opzione e bonus legati ai risultati. Massimiliano Allegri e il Calcio Napoli sono sempre più vicini. Dopo anni di contatti, stima reciproca e tentativi mai andati a buon fine, il matrimonio tra il tecnico livornese e il club azzurro sembra ormai a un passo dalla definizione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis non ha mai smesso di considerare Allegri uno dei profili ideali per guidare il Napoli. Un interesse nato da tempo e mai realmente accantonato, che oggi potrebbe finalmente trasformarsi in un accordo concreto. 🔗 Leggi su 2anews.it

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