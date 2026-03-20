Un attaccante belga sembra essere sempre più vicino a lasciare la Juventus, con la prima richiesta ufficiale per il suo trasferimento già arrivata. La situazione si sta evolvendo rapidamente e i dettagli relativi alla trattativa sono al momento al centro dell’attenzione. La decisione finale potrebbe arrivare a breve, mentre le parti coinvolte continuano a negoziare le condizioni del possibile addio.

Openda Juve, l’addio dell’attaccante belga ai bianconeri è sempre più vicino. Il Fenerbahce è interessato al giocatore per l’estate. Le ultime. Il calciomercato è fatto di scommesse vinte e di scommesse perse, e quella che legava il futuro dell’attacco bianconero al talento belga sembra purtroppo appartenere alla seconda categoria. I segnali sono ormai inequivocabili: l’avventura di Lois Openda alla Juventus è sfociata nel più classico dei buchi nell’acqua. Arrivato con grandi aspettative per dare profondità e velocità alla manovra offensiva, l’ex Lipsia non ha mai trovato il feeling con l’ambiente e con i dettami tattici del club. I numeri, d’altronde, parlano chiaro e non lasciano spazio a molte interpretazioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Openda Juve, addio sempre più vicino: è arrivata la prima richiesta per il belga. I dettagli

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