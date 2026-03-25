Epatite A aumentano ancora i casi in provincia di Salerno | calano i consumi nel settore alimentare
In provincia di Salerno si registrano 21 casi di Epatite A, con un aumento rispetto ai dati precedenti. L’ultimo cluster si sta ampliando anche in altre regioni come la Campania e il Lazio. Nel settore alimentare si osserva una diminuzione dei consumi, mentre i contagi continuano a essere segnalati nelle aree coinvolte. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità sanitarie locali.
Sale a 21 il numero dei positivi all’Epatite A in provincia di Salerno, mentre l’ultimo “cluster” continua a diffondersi in Campania e nel Lazio. Anche il nostro territorio viene colpito sempre più duramente: a ieri mattina, all’ospedale Cotugno di Napoli risultavano ricoverati circa ottanta pazienti, di cui 9 ancora al Pronto soccorso. Nel Casertano i casi accertati sono 52, mentre a Latina si registra il primo contagio. L’allarme sanitario ha provocato, inevitabilmente, una drastica riduzione dei consumi nel settore alimentare, con effetti particolarmente negativi per i commercianti e ristoratori. I ristoranti del Salernitano e del Napoletano hanno assistito a un calo stimato del 60% nel consumo di frutti di mare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Articoli correlati
Aumento dei casi di epatite A nella provincia di Latina: 24 casi e 6 ricoverati. Ispezioni in ristoranti e pescherieNuovo allarme in provincia di Latina, dove stanno aumentando i casi di epatite A.
A Napoli aumentano i casi di epatite A: 62 ricoveri al CotugnoFocolaio legato al consumo di frutti di mare crudi: i controlli dei NAS e le raccomandazioni dei medici per prevenire la diffusione del virus NAPOLI...
Tutti gli aggiornamenti su Epatite A aumentano ancora i casi in...
Temi più discussi: Allarme Epatite A in Campania, aumentano i casi. La Regione: Intensificati i controlli sui molluschi bivalvi. Ecco i sintomi e le regole per evitare il contagio; Epatite A, casi anche a Ischia. Comune di Napoli vieta il consumo di frutti di mare crudi; Boom di epatite A in Campania: 133 casi dall’inizio dell’anno. Sospetti sui molluschi crudi; Epatite A in Campania: emergenza legata ai molluschi crudi. Dalla Regione più controlli e precauzioni.
Epatite A a Napoli, aumentano i casi al Cotugno: 51 ricoveri, nove osservati al pronto soccorsoI numeri riferiti dal responsabile del reparto Raffaele Di Sarno. Nel frattempo la risposta sanitaria si è intensificata. La Regione Campania ha annunciato un rafforzamento delle misure di conteniment ... napolitoday.it
Epatite A, i controlli sulla filiera e l’allarme sui molluschi crudiEpatite A: in Campania scatta l'allerta e aumentano le misure per fermare i contagi. L'analisi di Giovanni Rezza. lapresse.it
Italia Due. . CRONACA. CASI DI EPATITE A IN BASILICATA: CONTRATTA FUORI REGIONE - facebook.com facebook