In provincia di Salerno si registrano 21 casi di Epatite A, con un aumento rispetto ai dati precedenti. L’ultimo cluster si sta ampliando anche in altre regioni come la Campania e il Lazio. Nel settore alimentare si osserva una diminuzione dei consumi, mentre i contagi continuano a essere segnalati nelle aree coinvolte. La situazione rimane sotto monitoraggio da parte delle autorità sanitarie locali.

Sale a 21 il numero dei positivi all’Epatite A in provincia di Salerno, mentre l’ultimo “cluster” continua a diffondersi in Campania e nel Lazio. Anche il nostro territorio viene colpito sempre più duramente: a ieri mattina, all’ospedale Cotugno di Napoli risultavano ricoverati circa ottanta pazienti, di cui 9 ancora al Pronto soccorso. Nel Casertano i casi accertati sono 52, mentre a Latina si registra il primo contagio. L’allarme sanitario ha provocato, inevitabilmente, una drastica riduzione dei consumi nel settore alimentare, con effetti particolarmente negativi per i commercianti e ristoratori. I ristoranti del Salernitano e del Napoletano hanno assistito a un calo stimato del 60% nel consumo di frutti di mare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Epatite A, aumentano ancora i casi in provincia di Salerno: calano i consumi nel settore alimentare

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