Cala il sipario sulla XXXIII edizione del meeting nazionale Città di Empoli
La XXXIII edizione del meeting nazionale “Città di Empoli” si è conclusa con un weekend di gare intense nella piscina comunale. Dopo cinque anni di assenza, l’evento ha richiamato nuotatori da diverse regioni, portando entusiasmo e spettacolo. La competizione ha visto numerosi atleti sfidarsi in varie discipline, attirando un pubblico appassionato. La manifestazione si è svolta nel rispetto del calendario tradizionale, offrendo una vetrina importante per gli sportivi locali e nazionali.
Un weekend di grande nuoto e travolgente entusiasmo ha animato la piscina comunale di Empoli in occasione dell’attesissimo Meeting Nazionale “Città di Empoli”, tornato nella sede storica dopo cinque anni di assenza. Nella vasca olimpionica esterna a 10 corsie hanno gareggiato circa 1.200 atleti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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