Cala il sipario sulla XXXIII edizione del meeting nazionale Città di Empoli

Notizia in breve

La XXXIII edizione del meeting nazionale “Città di Empoli” si è conclusa con un weekend di gare intense nella piscina comunale. Dopo cinque anni di assenza, l’evento ha richiamato nuotatori da diverse regioni, portando entusiasmo e spettacolo. La competizione ha visto numerosi atleti sfidarsi in varie discipline, attirando un pubblico appassionato. La manifestazione si è svolta nel rispetto del calendario tradizionale, offrendo una vetrina importante per gli sportivi locali e nazionali.