Premi e installazioni Innovative | cala il sipario sulla 23esima edizione di Vernice Art Fair

Si è conclusa domenica sera la 23esima edizione di Vernice Art Fair, mostra mercato di arte contemporanea organizzata da Romagna Fiere presso la Fiera di Forlì. L'evento ha attirato numerosi visitatori grazie alla vasta gamma di opere esposte e alla qualità degli allestimenti. Durante la manifestazione sono stati assegnati premi e installazioni innovative sono state presentate dal pubblico e dagli artisti.

Le pagelle di Forlì-Pianese, De Risio è da 8. La squadra ha il fiato corto La 24esima edizione di Vernice art fair si terrà dal 2 al 4 aprile 2027 e già numerose sono le riconferme e le nuove adesioni La kermesse ha ospitato le prestigiose Gallerie d'Arte, che hanno esposto opere di autori del calibro di Dorazio, Balla, Turcato, Arman, Burri, Schifano, Warhol, Pozzati, Rotella e Jenkins, solo per citarne alcuni. Tra le attrazioni principali la mostra “L’Essenza dell’universo”, opera di Amanda Chiarucci a cura della Galleria Lara & Rino Costa. All'ingresso, i visitatori sono stati catalizzati da “Voci dalla Terra”, esposizione delle... 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Premi e installazioni Innovative: cala il sipario sulla 23esima edizione di Vernice Art Fair Articoli correlati Alla Fiera di Forlì la 23esima edizione di Vernice Art Fair tra installazioni e talenti emergentiTorna dal 27 al 29 marzo nei padiglioni della Fiera di Forlì la Vernice Art Fair, giunta alla sua 23esima edizione. Incontri di Valore, cala il sipario sulla nona edizione della rassegna letteraria creata Nicola RuoccoSi è conclusa lo scorso 10 marzo la nona edizione degli “Incontri di Valore”, la nota rassegna letteraria fondata e diretta a Pompei da Nicola Ruocco. Tutti gli aggiornamenti su Premi e installazioni Innovative cala... Argomenti discussi: Alla Fiera di Forlì la 23esima edizione di Vernice Art Fair tra installazioni e talenti emergenti. Arte contemporanea in fiera a Forlì con VerniceRicca la rappresentanza degli artisti cesenati. La direzione tecnica è di Francesca Caldari Un week end all’insegna dell’arte. corrierecesenate.it Riecco Vernice Art Fair fra conferme e novitàLa grande fiera d’arte da domani a domenica sera alla sua 21ª edizione. Riflettori su diverse installazioni e poi concorsi, incontri e asta benefica. Vernice Art Fair, l’attesa e più longeva fiera ... ilrestodelcarlino.it