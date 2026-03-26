Il meeting nazionale Città di Empoli torna a casa

Il meeting nazionale “Città di Empoli” torna nella città dopo una pausa. La manifestazione, dedicata al grande nuoto, è una delle competizioni più antiche e riconosciute della Toscana. La manifestazione coinvolge atleti di diverse regioni e si svolge nelle strutture locali, attirando pubblico e appassionati di nuoto da tutta la zona.

Il grande nuoto torna in città con il Meeting Nazionale “Città di Empoli”: una delle rassegne natatorie più longeve e prestigiose della Toscana. La manifestazione, giunta quest’anno alla sua XXXIII edizione, ritrova dopo alcuni anni di assenza la sua sede storica: la piscina comunale di viale della Olimpiadi a Empoli. L’appuntamento per atleti e appassionati è fissato per i giorni 29, 30 e 31 maggio. L’edizione 2026 vedrà inoltre, per la prima volta, la collaborazione diretta tra Aquatempra, società che gestisce l'impianto comunale, e la Team Nuoto Toscana Empoli ASD, la società sportiva da sempre organizzatrice dell’evento. Una... 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Il meeting nazionale “Città di Empoli” torna a casa Articoli correlati Più di 400 atleti di 23 società e tanti nomi di prestigio a Lanciano per il terzo meeting nazionale Città di LancianoLanciano diventa il centro del nuoto nazionale, da venerdì 16 a domenica 18 gennaio, con il terzo meeting nazionale di nuoto Città di Lanciano,... Empoli, si recupera il salvataggio della Befana per chiudere Empoli Città del NataleA causa del maltempo nella giornata di martedì 6 gennaio 2026, l'iniziativa del salvataggio della Befana in piazza Farinata degli Uberti a Empoli è...