Un operaio è morto a Ercolano per esalazioni tossiche sul posto di lavoro. La vittima aveva 45 anni. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma non sono riusciti a salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’incidente. La notizia ha provocato dolore e sgomento tra i residenti di Caivano, dove si sono verificati altri incidenti simili nelle ultime settimane.

Una giornata drammatica per la città di Caivano, segnata da due gravissimi incidenti sul lavoro che hanno sconvolto l'intera comunità. Il bilancio è pesantissimo: un operaio di 58 anni ha perso la vita a Ercolano, mentre un geometra di 38 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere precipitato da un ponteggio in un cantiere edile a Sessa Aurunca. La vittima è Raffaele Magri, 58 anni, residente a Caivano e molto conosciuto in città. L'uomo si trovava a Ercolano per eseguire lavori di spurgo all'interno di un pozzo nero quando, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato sopraffatto da esalazioni di gas tossici. L'operaio avrebbe accusato un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Caivano in lutto per la morte di Raffaele, l’operaio stroncato a Ercolano da esalazioni tossiche

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