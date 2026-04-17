Esalazioni tossiche da una vasca del Bulgari Hotel nel cuore di Roma diverse persone in ospedale per malore

Al Bulgari Hotel nel centro di Roma, alcune persone sono state portate in ospedale dopo aver accusato malori. Le autorità hanno riferito che le cause sono legate a esalazioni tossiche provenienti da una vasca decorativa non balneabile collocata sulla terrazza dell'edificio. Sono in corso indagini per accertare le ragioni delle emissioni e le eventuali responsabilità. Nessuna informazione è stata ancora diffusa sulla natura esatta delle sostanze coinvolte.

Diverse persone sono state soccorse al Bulgari hotel nel cuore di Roma per malori legati ad esalazioni tossiche da una vasca decorativa non balneabile situata sulla terrazza della struttura (e non dalla piscina dell'albergo). L'allarme è scattato intorno alle 16. Sul posto agenti del I Gruppo Centro della polizia locale per la messa in sicurezza dell'area, carabinieri e vigili del fuoco. Esalazioni tossiche dalla piscina del Bulgari Hotel a Roma Sul totale di una decina di persone soccorse anche due operai impegnati nella manutenzione della piscina e sono stati trasportati in ospedale. Durante un intervento di manutenzione ad opera di una ditta esterna sulla vascai due operai avrebbero accidentalmente miscelato prodotti chimici, generando vapori potenzialmente tossici.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Esalazioni tossiche da una vasca del Bulgari Hotel nel cuore di Roma, diverse persone in ospedale per malore Notizie correlate Esalazioni tossiche dalla piscina del Bulgari Hotel nel cuore di Roma, diverse persone in ospedale per maloreDiverse persone sono state soccorse al Bulgari hotel nel cuore di Roma per malori legati ad esalazioni tossiche dalla piscina dell'albergo. Esalazioni tossiche dalla piscina di un hotel in centro a Roma: dieci intossicati, una ragazza in ospedaleFuga di esalazioni da una piscina in via della Frezza: dieci persone intossicate, una in codice giallo. Contenuti e approfondimenti Esalazioni tossiche da una vasca del Bulgari Hotel nel cuore di Roma, diverse persone in ospedale per maloreDue persone sono state soccorse al Bulgari hotel nel cuore di Roma per malori legati ad esalazioni tossiche dalla piscina dell'albergo. L'allarme è scattato intorno ... ilmessaggero.it Roma, esalazioni da piscina hotel del centro: diversi intossicati(Adnkronos) – Una decina di persone sono state soccorse dal personale del 118, dai carabinieri e dalla polizia locale di Roma Capitale, rimaste intossicate a causa delle esalazioni tossiche provenient ... pianetagenoa1893.net