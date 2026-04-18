Roma | esalazioni tossiche da piscina di un albergo in centro soccorse dieci persone

A Roma, nel pomeriggio di oggi, dieci persone sono state soccorse a causa di esalazioni tossiche provenienti dalla piscina di un albergo situato nel centro della città. Le persone coinvolte hanno manifestato sintomi come difficoltà respiratorie e irritazioni agli occhi. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza, che hanno prestato le prime cure e trasportato alcuni dei soggetti in ospedale per ulteriori accertamenti.

Momenti di grande apprensione si sono verificati nel cuore di Roma, dove nel pomeriggio di oggi si sono registrate delle esalazioni tossiche provenienti dalla piscina di un rinomato albergo di lusso. L’episodio è avvenuto intorno alle 16:00 in via della Frezza, una delle strade più note della città. Gli agenti del gruppo centro della polizia locale sono rapidamente intervenuti per garantire la messa in sicurezza dell’area interessata. Intervento dei soccorsi e conseguenze per i presenti. In seguito all’allerta, è stato necessario l’intervento del personale sanitario, che ha assistito una decina di persone, alcune delle quali sono state trasportate in vari ospedali per ricevere le cure necessarie a causa di intossicazione.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: esalazioni tossiche da piscina di un albergo in centro, soccorse dieci persone News - Paura a Roma. Esalazioni tossiche in hotel, 10 soccorsi e centro bloccato 17/4/2026 Notizie correlate Esalazioni tossiche dalla piscina di un hotel in centro a Roma: dieci intossicati, una ragazza in ospedaleFuga di esalazioni da una piscina in via della Frezza: dieci persone intossicate, una in codice giallo. Esalazioni tossiche dalla piscina del Bulgari Hotel nel cuore di Roma, diverse persone in ospedale per maloreDiverse persone sono state soccorse al Bulgari hotel nel cuore di Roma per malori legati ad esalazioni tossiche dalla piscina dell'albergo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Roma, esalazioni da piscina hotel del centro: diversi intossicati; Paura in centro, esalazioni tossiche in un hotel di via della Frezza: 10 persone soccorse e strade chiuse; Roma, esalazioni da piscina hotel del centro: diversi intossicati; Esalazioni tossiche da una vasca del Bulgari Hotel nel cuore di Roma, diverse persone in ospedale per malore. Roma, esalazioni da piscina hotel Bulgari in centro: diversi intossicatiCirca dieci persone soccorse per esalazioni tossiche provenienti dalla piscina del Bulgari Hotel di piazza Augusto Imperatore, a Roma. Durante un intervento di manutenzione ad opera di una ditta este ... tg24.sky.it Esalazioni tossiche al Bulgari Hotel di Roma: scatta l’emergenza, la nota della strutturaEmergenza al Bulgari Hotel di Roma: esalazioni chimiche durante lavori di manutenzione e intervento immediato dei soccorsi. notizie.it Lo Speciale, dove la notizia è solo l'inizio. . La premier Giorgia Meloni nel corso del suo intervento all’assemblea di Federalberghi a Roma parla anche della situazione geopolitica annunciando una nuova chiusura dello stretto di Hormuz. #giorgiameloni #fed facebook Achille Lauro incanta Roma: show a sorpresa alla Fontana di Trevi #achillelauro x.com