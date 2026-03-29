Antonelli da impazzire in Giappone | sfrutta la safety car si prende Gran Premio Leclerc terzo e vetta del Mondiale

Kimi Antonelli ha vinto anche il Gran Premio del Giappone, seconda vittoria consecutiva nel Campionato del Mondo. Dopo il successo in Cina, il pilota della Mercedes ha sfruttato la safety car per conquistare la gara, con Leclerc che ha terminato al terzo posto. La vittoria ha portato Antonelli in testa alla classifica generale del Mondiale.

E sono due, di seguito, come i grandi campioni. Kimi Antonelli raddoppia. Dopo il suo primo trionfo in carriera in Cina, il pilota bolognese della Mercedes conquista anche il gran premio del Giappone, terza prova del Mondiale. Una vittoria che vale doppio perché lo proietta in testa alla classifica piloti. Il diciannovenne ha preceduto la McLaren di Oscar Piastri, tornato competitivo, e la Ferrari di Charles Leclerc, terzo davanti all’altra Mercedes di George Russell e all’altra McLaren di Lando Norris. Sesta l’altra Ferrari di Lewis Hamilton. La svolta della gara al 23esimo giro con l’ingresso della safety car entrata in pista per l’incidente capitato a Olivier Bearman (Haas) che ha consentito ad Antonelli di balzare in testa alla corsa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Antonelli da impazzire in Giappone: sfrutta la safety car, si prende Gran Premio (Leclerc terzo) e vetta del Mondiale Articoli correlati Leggi anche: LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: Antonelli sfrutta la Safety Car e va in testa al Mondiale! Leclerc dà spettacolo LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Russell in vetta nella Sprint davanti a Leclerc, 4° Hamilton e 7° Antonelli. C’è la Safety CarCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17° giro/19 La Safety Car rientra! 16° giro/19 Ora vedremo se la Ferrari sfrutterà ancora le sue qualità... Altri aggiornamenti su Antonelli da impazzire in Giappone... Temi più discussi: F1: Antonelli ancora in pole, davanti a Russell in Giappone. Leclerc quarto LA GRIGLIA DI PARTENZA; Antonelli vince anche a Suzuka, seconda vittoria consecutiva, e diventa leader della classifica iridata. Secondo Piastri, terzo Leclerc; La prima perla in F1 di Kimi Antonelli, il giornalista Mario Donnini: La sfida più difficile è vinta; Kimi Antonelli conquista la pole in Giappone: Mercedes domina, Ferrari dietro. Gp Cina, Antonelli da impazzire! un italiano torna a vincere in Formula 1, una Ferrari sul podioA Shanghai gara eccezionale del giovane pilota bolognese, in testa dall'inizio alla fine: è nata una stella che può lottare per il mondiale ... tuttosport.com Pagina 0 | Gp Cina, Antonelli da impazzire! un italiano torna a vincere in Formula 1, una Ferrari sul podioA Shanghai gara eccezionale del giovane pilota bolognese, in testa dall'inizio alla fine: è nata una stella che può lottare per il mondiale ... tuttosport.com La SF-26 fa perdere a Charles tutto il vantaggio accumulato in curva, il distacco da Antonelli è pesante, lui sbotta: "Purtroppo il mio giro pazzo da qualifica non serve più" - facebook.com facebook Da Giancarlo Fisichella a Kimi Antonelli, sono dovuti passare 20 anni per festeggiare la vittoria di un pilota italiano #Formula1 #F1 #Antonelli #Fisichella x.com