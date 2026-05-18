La Safety Car entra in pista con le auto ancora lanciate ad alta velocità | tragedia sfiorata in F4 a Mosca
Durante una competizione della SMP F4 al Moscow Raceway, la Safety Car è entrata in pista e si è fermata sulla traiettoria mentre le vetture ancora viaggiavano a velocità elevate. Alcune monoposto si sono trovate a passare vicino alla vettura di sicurezza, creando una situazione di potenziale pericolo. Nessuno è rimasto ferito e l'incidente non ha causato danni alle auto coinvolte. La gara è proseguita dopo aver riordinato la circolazione.
Durante una gara della SMP F4 al Moscow Raceway la Safety Car è entrata in pista e si è fermata sulla traiettoria mentre le monoposto stavano arrivando ad alta velocità. Nessun ferito, ma il video ha sollevato pesanti interrogativi sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Frozen Highway Near Disaster | Car Loses Control on Ice Caught by Traffic Camera
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