La Safety Car entra in pista con le auto ancora lanciate ad alta velocità | tragedia sfiorata in F4 a Mosca

Da fanpage.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una competizione della SMP F4 al Moscow Raceway, la Safety Car è entrata in pista e si è fermata sulla traiettoria mentre le vetture ancora viaggiavano a velocità elevate. Alcune monoposto si sono trovate a passare vicino alla vettura di sicurezza, creando una situazione di potenziale pericolo. Nessuno è rimasto ferito e l'incidente non ha causato danni alle auto coinvolte. La gara è proseguita dopo aver riordinato la circolazione.

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Durante una gara della SMP F4 al Moscow Raceway la Safety Car è entrata in pista e si è fermata sulla traiettoria mentre le monoposto stavano arrivando ad alta velocità. Nessun ferito, ma il video ha sollevato pesanti interrogativi sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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